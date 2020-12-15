Navalnıy'la ilgili 'ikinci zehirleme girişimi' iddiaları hakkında konuşan Peskov: Zırva

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus muhalif lider Navalnıy'ı zehirlemek için ikinci kez girişimde bulunulduğuna dair iddialarını değerlendirdiği açıklamada İngiliz basınında çıkan haberleri 'zırva' olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı zehirlemek için ikinci kez girişimde bulunulduğuna dair İngiliz basınında yer bulan iddiaları değerlendirdi.

The Sunday Times, Alman kaynaklara dayandırdığı haberinde ilk saldırıdan sağ kurtulan Navalnıy'a Omsk'taki hastanede tedavi gördüğü sırada Noviçok maddesiyle yeniden suikast girişimi düzenlendiğini iddia etmişti.

Peskov, yaptığı açıklamada "Sunday Times, pazar günleri sabahlıkla okunan bir yayın. Nasıl desem, siz de bilirsiniz ki yalan haberler var, bir de İngilizce'deki 'bullshit' sözcüğüyle tanımlanabilecek haberler var. İşte bu haber 'bullshit'. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.