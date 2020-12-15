Roscosmos'tan ABD'nin Ay'daki askeri faaliyetiyle ilgili uyarı

Roscosmos’un uluslararası iş birliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin video konferansındaki konuşmasında "Bu projenin ilkeleri, uluslararası hukukun genel kabul görmüş normlarını doğrudan veya dolaylı olarak ihlal ediyor. Örneğin projede askeri faaliyete yönelik doğrudan bir yasak yok. Kanımızca Amerikalı meslektaşlarımız, gerekirse uzayın askerileştirilmesine ihtimal veriyor. Tam da bu gizli ifade endişeye neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, uzaya silah yerleştirilmesine karşı olduklarını söylemişti.

Uzayın silahtan özgür olması gerektiğini belirten Rogozin, uzayın şimdiki ve gelecek nesiller için uzun vadeli ve sürdürülebilir kullanımına uygun halde kalması gerektiğini kaydetmişti.