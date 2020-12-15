Rusya, Açık Semalar Anlaşması'nda kalan ülkelerden 'vergi gizliliği' garantisi istedi

Rusya, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması bağlamında, anlaşmada kalan ülkelerin gözlem uçuşları sırasında elde ettikleri verilerin gizliliğini garanti etme taahhüdünü yazılı olarak teyit etmesi gerektiğini bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakerelerine katılan Rus heyetinden yapılan açıklamada, "83. Açık Semalar Danışma Komisyonu Toplantısı’nın son oturumunda, Rusya heyeti, gözlem uçuşu sırasında elde edilen verilerin korunması sorununa dikkat çekti. ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması bağlamında, katılımcıların veri gizliliğini garanti etme taahhüdünü yazılı olarak teyit etmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

ABD, 22 Kasım’da Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkış sürecini tamamlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmada kalan ülkelerin yükümlülüklerini yerine getireceğine dair sağlam garanti vermesi için çalışacaklarını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin çıkışının anlaşmayı öldürdüğünü savunmuştu.