Rusya'da 26 bin 689 yeni koronavirüs vakası görüldü

Günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiği Rusya’da son bir günde görülen 26 bin 689 yeni koronavirüs vakası ile beraber pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 707 bin 945’e çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önünün kesilmesi adına kurulan merkezin açıklamasına göre son 24 saatte 26 bin 689 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu yeni vakaların 5 bin 418’inin başkent Moskova’da görüldüğü kaydedildi. Son bir gündeki artışla toplam vaka sayısı 2 milyon 707 bin 945’e yükselmiş durumda.

Ülkede son bir günde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 577 olarak açıklanmasıyla toplam can kaybı 47 bin 968’e çıktı.

Rusya’da günlük yeni vaka sayılarının son dönemdeki tırmanışın ardından yeniden düşüşe geçtiği gözleniyor.

Ayrıca ülkede yaygın aşı uygulaması başlamış durumda. Koronavirüs aşıları isteyenlere ücretsiz olarak uygulanıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yılbaşından 7 Ocak’a dek sürecek yeni yıl tatilinde isteyen herkesin aşı olabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerin tamamlanması talimatını vermişti.