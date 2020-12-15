Türkiye'nin ilgilendiği Rus MS-21 yolcu uçağı, yerli motorlarla ilk uçuşunu yaptı

Rostec'ten yapılan açıklamada "15 Aralık'ta İrkut şirketinin (Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'ne bağlı) şubesi İrkutsk Havacılık Fabrikası'nın hava meydanında yeni Rus motorları PD-14'lerle donatılan MS-21-310 uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dendi.
Şu anda MS-21'lerde ABD üretimi PW1400 motoru kullanılıyor. ABD üretimi PW1400 motoruyla donatılan MS-21'lerin mevcut versiyonu MS-21-300 olarak adlandırılıyor. Rus yapımı PD-14 motorlarıyla donatılacak olanlar ise MS-21-310 adını alacak.
Türkiye 2017'den beri ilgili
Türkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.
İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.
Prömiyerini İstanbul'da yapmıştı
Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.
MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.
Yeni #Rus uçağı MS-21-300 ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 16, 2019
Uçak, «#TEKNOFEST2019» Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmak üzere #İstanbul’a geldi.
Video: MC-21-300-Day by Day #Rusya #RusyaTürkiyehttps://t.co/PfmiMD3bJ8 pic.twitter.com/P3J77OdmSW
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