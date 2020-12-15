Türkiye'nin ilgilendiği Rus MS-21 yolcu uçağı, yerli motorlarla ilk uçuşunu yaptı

Rostec'ten yapılan açıklamada "15 Aralık'ta İrkut şirketinin (Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'ne bağlı) şubesi İrkutsk Havacılık Fabrikası'nın hava meydanında yeni Rus motorları PD-14'lerle donatılan MS-21-310 uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dendi.

Şu anda MS-21'lerde ABD üretimi PW1400 motoru kullanılıyor. ABD üretimi PW1400 motoruyla donatılan MS-21'lerin mevcut versiyonu MS-21-300 olarak adlandırılıyor. Rus yapımı PD-14 motorlarıyla donatılacak olanlar ise MS-21-310 adını alacak.

Türkiye 2017'den beri ilgili

Türkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.

İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Prömiyerini İstanbul'da yapmıştı

Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.

MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.