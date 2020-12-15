Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya’nın tüm bölgelerinde koronavirüs aşılaması başladı

Yayılmasıyla Mücadele Konseyi'nin toplantısında konuşan Muraşko, Rusya’nın tüm bölgelerinde Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın başladığını, aşının tüm bölgelere ulaştırıldığını belirtti.

Yapılacak olan büyük teslimatlar öncesinde lojistik zincirlerinin çalıştırılması için deneme amaçlı teslimatların yapıldığına dikkat çeken Muraşko, Rusya’nın tüm bölgelerinin aşıyı teslim almaya hazır olduklarını, aşının nakliye ve depolama ile hastalara ve sağlık personeline yönelik notların da dahil olduğu aşılamanın kalitesine ilişkin parametrelerin geliştirildiğini vurguladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ise ‘aşıların bölgelere ritmik olarak ulaştırılması’ ve hızlı bir şekilde dağıtılması talimatını verdi.

“Sağlık Bakanlığı, aşının önümüzdeki üç ay boyunca bölgelere ulaştırılması için dağıtım planı hazırladı. Tüm bu çalışmanın kesintisiz olarak yürütülmesi önemli” diyen Mişustin, aşı üreticilerinin teslimatlar ile ilgili verileri her hafta Sağlık Bakanlığı'na göndermesi, bakanlığın ise ihtiyaca göre iki gün içinde bölgelere dağıtması gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, öncelikle risk gruplarındaki kişilere yapılmak üzere ülkede toplu aşılamanın başlaması için talimat vermişti.