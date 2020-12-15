EpiVakKorona ile aşılanan 1.4 bin kişide herhangi olumsuz bir etkiye rastlanmadı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Vektor Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona aşısının 18 ve 60 yaş üstü gönüllülerde herhangi olumsuz bir etkiye rastlanmadığını belirtti.

Rospotrebnadzor’dan gazetecilere yapılan açıklamada, “Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği EpiVakKorona aşısının tescil sonrası plasebo kontrollü klinik denemeleri kapsamında 18 yaş üstü 1316 gönüllü ve tescil sonrası klinik denemelere katılan 60 yaş üstü 122 gönüllüye ilk dozu yapıldı. Gönüllülerin tümü kendilerini iyi hissediyor, istenmeyen herhangi olumsuz bir etkiye rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, EpiVakKorona aşısından sonra oluşan bağışıklık seviyesinin objektif değerlendirilmesinin yapılabilmesi için, Vektor Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüsün yüzey proteininin belirli alanlarında antikorların saptanmasında yüksek hassasiyete sahip ELISA test sistemleri kullanılacağı açıklanmıştı.

EpiVakKorona’nın veziküler stomatit virüsünün rekombinant suşu baz alınarak geliştirildiğini belirten Vektor yetkilileri, aşının SARS-CoV-2 virüsünün bileşenlerinin hücre içi sentezini sağlayan ve böylece hem hücresel hem de humoral bağışıklık tepkilerinin oluşumunu indükleyen güvenli bir rekombinant viral vektöre dayandığını kaydetmişti.

Vektor yetkilileri, birden fazla aşıya sahip olmanın büyük bir avantaj olduğununa vurgu yaparak, veziküler stomatit virüsüne dayalı aşının ne tür bir role sahip olabileceğinin gerekli tüm çalışmaların tamamlanmasından sonra söylenebileceğini ifade etmişti.

Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona, 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Kasım ayında başlayan EpiVakKorona'nın tescil sonrası klinik denemeleri 18 ve 60 yaş üstü gönülülerin katılımıyla sürüyor.

Rospotrebnadzor, EpiVakKorona aşısının gönüllüler için güvenliği ve 2 ila 8 derece ısıda saklanma ve nakledilebilme özelliklerinden dolayı öbür aşılardan ayrıldığını vurgulamıştı.