ATOR: Rusya'da Türkiye'ye giden turist sayısı 2021’de yüzde 25 artabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü.

Lomidze, görüşmede yaptığı açıklamada "Salgın ilkbahar ve yazın dinerse, Türkiye'de PCR'ye ihtyaç olmazsa, ülkeniz önümüzdeki yaz ve muhtemelen sonbahar sezonlarında tekrar Rusya turizminde bir numara haline gelebilir. Eğer her şey iyi giderse, yaz sezonu da mayısta başlarsa Türkiye'deki Rus turist sayısı, 2020 yaz sezonuyla kıyaslandığında yüzde 20-25 artar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Rusya'da 2021-2022 döneminden başlayarak gelecekte 'bir numara olarak kalacağını' kaydeden Lomidze, "Çünkü Rus turistler Türkiye’yi çok seviyor. Ama aşılama sürecinin başlamasına rağmen belirsizlik devam ediyor; ekonomik ve finansal koşullar yüzünden refah seviyesi düştü. 2021’in, 2020’ye göre daha zor olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.