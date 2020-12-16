Güney Osetya'da planlanan terör saldırısı FSB'nin yardımıyla önlendi

Güney Osetya Devlet Güvenlik Komitesi'nin açıklamasında "Güney Osetya Devlet Güvenlik Servisi ile FSB arasındaki müttefiklik işbirliğiyle ve Güney Osetya Dış İstihbarat Servisi'nin aktif katılımıyla başkent Tshinvali'de kamuya açık alanda patlayıcı düzenek patlatma girişimi tespit edilerek önlendi" denildi.

Saldırı girişiminin organizatörünün yakalandığını belirten Devlet Güvenlik Komitesi, organizatörün evinde yapılan aramada AK-74 Kalaşnikof tüfeği de dahil çok sayıda saldırı aracı bulunduğunu ifade etti.

Komite, arama ve soruşturma çalışmalarının devam ettiğini ekledi.

Güney Osetya, 1990'da Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş, 2008 yılında Güney Osetya Savaşı sonrası Rusya ve bir dizi ülke tarafından resmen tanınmıştı.