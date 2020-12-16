Kommersant: Türkiye'yi ittifak yapmaya zorluyorlar

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarını yorumlayan Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, ABD öncülüğündeki Batı dünyasının Türkiye'nin kendilerine sırt çevirmesi için her yola başvurduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir habere yer veren Kommersant gazetesi, 'Türkiye'yi ittifak yapmaya zorluyorlar' başlıklı haberde Rus uzmanların konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Kommersant'a konuşan Ruslan Puhov, "Türkiye, onlarca yıldır NATO kapsamında ve genel olarak Batı dünyası için Rusya'yı dizginleme unsuru oldu. Ancak bugün çelişkili bir durum ortaya çıkıyor; ABD öncülüğündeki 'kolektif Batı', Türkiye'nin kendilerine sırt çevirmesi için her şeyi yapıyor. Türk savunma sanayii yönetimine yönelik yaptırımlar, bu irrasyonel yaklaşımın son tezahürü oldu" dedi.

'Washington'un adımı, Erdoğan'dan sonraki dönemde de unutulmayacak'

Puhov, Washington'un yaptırım kararının Türkiye'yi ABD'den daha fazla uzaklaştıracağını, Ankara'nın ikili ilişkilere verilen zararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki dönemde de asla unutmayacağını vurguladı.

'Rusya, Türkiye'ye ilk milli savaş uçağı için motor tedarik edebilir'

ABD yaptırımlarının Rus-Türk askeri-teknik işbirliği için yeni imkanlar sunacağının altını çizen Puhov, Rusya'nın Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı için motor tedarik edebileceğini ve yeni S-400 sözleşmesi üzerinde mutabakat sağlanabileceğini ekledi.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Vasiliy Kaşin, yaptırımların Türkiye'nin Amerikan teknolojileri ve ekipmanlarıyla savunma araçları üretme kapasitesini etkilemek ve Türk ordusundaki Amerikan askeri araçlarının bakımını zorlaştırmak olmak üzere iki amaca hizmet ettiğini belirtti.

'Kopuş kaçınılmazdı'

"Uzun vadede bu kopuş kaçınılmazdı. ABD, silah ihracatını siyasi baskı aracı olarak görüyor. Ancak karmaşık Amerikan silah sistemleri ihracatı, bağımsız dış politikayla kıyaslanamaz" diye Kaşin, Erdoğan'ın çok vektörlü dış politikaya geçmesinin ardından Türkiye'nin Çin, Rusya, Güney Kore, İsrail ve çeşitli ülkelerle askeri-teknik bağlarını güçlendirdiğini ve dolayısıyla ABD'yle cepheleşmenin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

'Rus ve Çinli silah şirketleri için yeni fırsatlar doğacak'

Kaşin, yaptırım kararının ise sadece Türkiye'nin savunma sanayii alanını çeşitlendirme ve ithal ikamesi oluşturma eğilimini pekiştirmeye hizmet edeceğini ve bunun sonucu olarak Rus ve Çinli silah şirketleri için yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.