Lavrov muhalif Navalnıy’ın ‘çifte zehirlenmesini’ yorumladı: Bunları okumak eğlenceli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın konferansında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın ‘çifte zehirlenmesi’ ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Lavrov, olayın soruşturulması ile ilgili haberleri eğlenceli bulduğunu söyledi. Rus diplomat ayrıca Moskova’yı suçlayan Batı’nın yaklaşımının ‘zarar verici’ olduğunu ve Rusya’nın dış ortaklarının etik normlardan yoksun olduklarını vurguladı.

Lavrov, “ABD ve diğer Batılı ülkelerin, ister bilgisayar korsanları, ister Navalnıy'ın çifte ve hatta üçlü zehirlenmesi hakkında bir tür duyum olsun, Rusya'ya yönelik suçlamaları doğrudan medyada duyurmalarına artık alıştık. Şimdi de ilk defasında eşinin zehirlendiği ortaya çıktı. Tüm bu haberleri okumak eğlenceli, ancak bu haberlerin sunulma biçimi, Batılı ortaklarımızın herhangi bir etik standardı olmadığını, normal diplomatik çalışma becerisinden yoksun olduklarını ve uluslararası hukuk normlarına uymaya istekli olmadıklarını gösteriyor” diye konuştu.

Batı’nın Moskova’nın bu tür haberleri yorumlamamasını onun suçlu olduğunu gösterdiğini düşündüğüne dikkat çeken Lavrov, “Buradaki mantık şu, örneğin, Navalnıy'ın zehirlenmesi ile ilgili Alman özel servisi tarafından ulaşılan yeni gerçekleri duyurduk ve Moskova iki gündür bu konuda sessiz kaldı. Sessiz kalmasının ise suçlu olduğu anlamına geliyor. Bence bu yaklaşımın zarar verdiği, aklı başında herhangi bir kişi için ortada” ifadelerini kullandı.

Aleksey Navalnıy evvelki gün web sitesinde, kendisini zehirlemeye çalıştıkları iddiasıyla bazı kişilerin adlarını yayınladı. İddiaya göre, zehirlenme olayına FSB Kriminal Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren gizli bir birimin tıbbi ve kimya eğitimi almış sekiz çalışanı karıştı. Telefon görüşmelerinin, uçak biletlerinin ve karaborsadan sağlanan diğer verilerin kontrolleri sonucunda bu sonuca varıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın (Navalnıy’ın kurucusu olduğu) Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Bellingcat, The Insider ve CNN tarafından Der Spiegel’in katkılarıyla yürütüldü.

Navalnıy, 20 Ağustos’ta Tomsk’tan Moskova’ya giderken uçakta fenalaşmış ve Omsk’ta bir hastanede tedavi altına alınmıştı, 22 Ağustos'ta ise Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Rusya ise bu yöndeki tüm suçlamaları reddediyor.