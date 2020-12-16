Rusya Dışişleri: Türkiye'ye S-400 yaptırımı, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğuna işaret ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'ye getirilen yaptırımlara ilişkin, "Bu, oyunu kurallarına göre oynayarak rekabet edemediklerinin bir başka göstergesi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye istinaden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenledir ki kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar, bu adımların yasadışı olmasınıysa önemsemiyorlar. Sözünü ettiğim yasadışı adımlardan biri de askeri-teknik alanda uygulama kararı aldıkları tek taraflı yaptırımlardır.”

ABD'nin bu davranış şablonunu medya ve enerji alanlarında da uyguladığını belirten Zaharova şunları söyledi: "Her yerde aynı anlayışla davranıyorlar; kendilerinin, kendi üreticilerinin ve kendi iş insanlarının işlerini kolaylaştırıyor, onlara yardımcı oluyorlar."