Rusya Azerbaycan’dan dört üreticiye domates tedarikine izin veri

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un, daha önce ürünlerinde birtakım tarım zararlılarının tespit edilmesi nedeniyle domates ve elma ithalatı yasaklanan Azerbaycan’dan dört üretici şirkete Rusya’ya domates ihraç etmesine izin verdiği öğrenildi.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamaya göre kurum, daha önce ürünlerinde birtakım tarım zararlılarının tespit edilmesi nedeniyle domates ve elma ithalatı yasaklanan Azerbaycan’dan dört üretici şirkete, Rusya’ya domates ihraç etmeye izin verdi.

Açıklamaya göre ‘Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı'ndan domates üreticileri hakkında ek bilgilerin sağlanması nedeniyle Rosselhoznadzor, aşağıdaki şirketlerden ürün ithalatına izin veriyor’:

Geotermal Ltd. Şti. (Kürdemir bölgesi);

Şukurov İlkin Mirzahan (Masallı bölgesi);

Gp Alfa greenhouse Ltd. Şti. (Salyan bölgesi);

Hajigabul greenhouse Ltd. Şti. (Hacıkabul bölgesi).

Açıklamada ayrıca söz konusu şirketlerin yerleşik olduğu bölgelerde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri için ‘karantinaya tabi nesnelerin’ saptanmadığı ifade edildi.

Daha önce Sputnik, kendi kaynağına atıfla Bakü ve Moskova’nın sebze ithalatına ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Buna göre Azerbaycan, teknik bir hata yapıldığını açıklamış ve tarım ürünlerinin ithalatına getirilen yasağı kaldırmaya çalışmıştı.

Rospotrebnadzor, Azerbaycan’ın yanı sıra 11 Aralık itibarıyla Özbekistan’dan, 14 Aralık itibarıyla da Ermenistan’dan domates ve biber ithalatını yasaklamıştı.