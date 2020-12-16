Rus uzmanlar, Kovid-19 seyrini tahmin edebilen algoritmalar geliştirdi

FMBA’dan yapılan açıklamada, Kovid-19’e yakalanan 6 bin 900 kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarının analizinin, bilgisayar algoritmaları temelinde, Kovid-19 şiddetinin ve klinik sonucunun tahmini için matematiksel modeller (sınıflandırıcılar) oluşturma fırsatını sağladığı ifade edildi.

Kovid-19’a yakalandıktan sonra ölüm olasılığının yaş, erkek olunması, vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olması ve glikoz seviyesi gibi faktörlere bağlı olduğu ifade edildi. Ferritin (demirli protein), C-reaktif protein, alyuvar çökelme hızı, nötrofil-lenfosit oranı ve solunum hızı gibi göstergeler hastalığın seyrini tahmin etmede yardımcı oluyor.