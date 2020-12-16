Rusya yalanladı: Rus barış gücü birlikleri herhangi bir güç tarafından kuşatılmadı

Daha önce bazı basın araçlarının, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerinin Hadrut bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığını öne sürmesi üzerine Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, bu yöndeki iddiaları yalanladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’da herhangi bir tarafın güçlerince kuşatıldığı iddiaları gerçeğe aykırı. Dağlık Karabağ'daki tüm Rus barış gücü birlikleri hem gözlem noktalarında, hem de ateşkesi gözetlerken görevlerini olağan bir şekilde yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.