Rusya'da genetik değişkenliği incelenen koronavirüste önemli bir mutasyona rastlanmadı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Rusya'da yayılan koronavirüsün genetik değişkenliği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, şu ana kadar virüste önemli mutasyonlara rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rospotrebnadzor bünyesindeki Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor'un şu anda SARS-CoV-2 virüsüne yönelik patojenin tanımlanması, Kovid-19'un tedavisi ve hastalığın önlenmesini etkileyebilecek genetik değişiklikleri incelediği kaydedildi.

Açıklamada, mevcut verilere ve araştırma sonuçlarına göre, yeni koronavirüsün nispeten düşük bir mutasyon birikimi oranına sahip olduğu ve bilinen genomların çoğunun az sayıda nokta ikamesi ile birbirinden ayrıldığı ifade edildi.

"Tüm örnekler, Rospotrebnadzor’un bünyesindeki Vektör Araştırma Merkezi'nin koronavirüs bulaşıcı hastalıklarının izlendiği referans merkezine gönderiliyor. Her ay yeni koronavirüsün 150 genomu okunuyor ve viral özelliklerdeki olası değişiklikleri belirlemek için derinlemesine bir genetik analiz yapılıyor."

Rusya’nın tüm bölgelerinden Kovid-19 hastalarından düzenli olarak örnekler alındığına vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, koronavirüsün genetik değişkenliğinin incelenmesi, patojenin hızlı bir şekilde izlenmesini ve virüsün daha tehlikeli bir varyantının ortaya çıkması durumunda gerekli önlemleri hemen almaya hazır olmayı sağladığı belirtildi.

Virüsün genomunun yapısı hakkındaki bilgilere dayanarak, belirli sonuçlara varmanın ve genomun potansiyel olarak koruyucu bölgelerini seçmenin mümkün olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun hem teşhis hem de aşıların geliştirilmesi için çok önemli olduğu değerlendirmesi yer aldı.