Rus Angara roketi, Ay'a yolculuk edecek uzay araçlarını taşıyacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "2023’ten itibaren iki roket kalkış kompleksine sahip olmak, insanlı uzay araçlarını yörüngede toplayark fırlatmaları birleştirmeye olanak sağlayacak. Ay araştırmalarına başlamak için kullanılacak ana aracı halihazırda bulduk" ifadelerini kullandı.

Rogozin, Angara roketinin çeşitli yeni versiyonlarının (5M, 5V) ağır yüklerin uzaya gönderilmesinde ana araç, derin uzay araştırmalarında ise evrensel araç haline geleceğini ekledi.

Mayıs ayında Rogozin, Rusya'nın süper ağır bir ay roketinin testlerine başlayacağını ve 2028'ten sonra Ay'a astronotlar indirmeyi planladığını açıklamıştı.

Roscosmos temsilcileri, daha önce ay üssü inşaatına 2020'nin sonlarında başlanmasının planlandığını belirtmişti.

Rusya ayrıca Ay'ı ve uzayın derinliklerini keşfetmek için tasarlanmış bir 'nükleer römorkör' geliştiriyor. Römorkörün avan projesinin geliştirilmesine ilişkin sözleşmede belirtildiği gibi, bu araç Ay'daki madenlerin aranması için de kullanılacak.

Rogozin, Roscosmos'un gelecek vaat eden süper ağır roket taşıyıcı için yeniden kullanılabilir motorlar geliştirmeyi planladığını söyledi.

Rogozin, dinamik yedekleme ve de birden fazla kez kullanımı sağlamak için temelde yeni bir ana motora ihtiyaç duyulduğunu, seri üretim maliyetini azaltmak için ise üç boyutlu teknolojinin kullanılması gerektiğine değindi.

Rogozin, Roscosmos'un roketi üretmek için mevcut teknolojileri değil, en son teknolojileri kullanacağının altını çizdi.