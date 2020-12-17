Federasyon Konseyi, eski devlet başkanlarına ömür boyu senatörlük ve dokunulmazlık veren yasa tasarılarını onayladı

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan ve parlamentonun alt kanadı Duma tarafından 17 Kasım’da kabul edilen yasa tasarısı metnine göre, Federasyon Konseyi, ülkenin federal bölgelerinden her birinden ikişer temsilci ile ‘görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakan devlet başkanından’ oluşacak.

Belgeye göre, Devlet Başkanı, Federasyon Konseyi’ne 30’a kadar üye atayabilecek ve bunların en fazla 7’si ömür boyu, diğer üyeler ise 6 yıl görev yapabilecek. Devlet Başkanı, bu atamaları kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman yapabilecek.

Federasyon Konseyi’nin bugün onayladığı ikinci tasarının metnine göre, eski devlet başkanı, görevi sırasında ve sonrasında işlediği suçlardan hesaba çekilemez. Dokunulmazlık aynı zamanda konut ve ofis, ulaşım ve iletişim araçları, evraklar, bagaj ve yazışmaları da kapsıyor. Eski devlet başkanının dokunulmazlığı sadece Duma’nın ‘vatana ihanet’ suçlaması temelinde veya Yüksek Mahkeme tarafından doğrulanan ağır suç işlenmesi durumunda Federasyon Konseyi kararıyla kaldırılabilecek.