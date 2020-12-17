Yeni İl-114-300 yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rostec, mürettebatın uçuş sırasında, motorun çalışma modları, uçağın stabilitesi ve kontrol edilebilirliği ile sistemlerinin işleyişini test ettiğini duyurdu.

Rostec'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "16 Aralık 2020'de, yeni bölgesel turboprop yolcu uçağı İl-114-300, Jukovskiy havaalanında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, S.V İlyuşin Havacılık Kompleksi tarafından geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mürettebatın S.V. İlyuşin Havacılık Kompleksi baş pilotu Nikolay Kuimov, birinci sınıf test mühendisi-pilot Dmitriy Komarov, kabin test mühendisi-pilot Oleg Gryazev’den oluştuğu kaydedildi.

Rusya'nın Kuzey, Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerindeki kısa mesafeli (1500 kilometreye kadar) uçuşlarda kullanılacak olan İl-114-300, toplam 68 yolcu taşıma kapasitesine sahip. İl-114-300’ün iç hatlarda kullanılan aynı sınıf ithal uçaklar ile eski An-24 ve An-26'nın yerini alması bekleniyor.

Yeni İl-114’ün motorunun 2022’nin başlarında tescil edilmesi planlanıyor.