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    Rusya lideri Vladimir Putin

    Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor

    © Sputnik / Alexey Nikolsky
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapılıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu seneki yıl sonu basın toplantısı pandemi nedeniyle iptal edilmedi ancak formatı öncekilerden farklı. Söz konusu farklılıklardan birisi, normalde geniş ve oldukça kalabalık bir salonda gerçekleştirilen basın toplantısının bu sefer video-konferans yoluyla gerçekleştiriliyor olması.

    Putin’in gazetecilerin sorularını yanıtladığı yıl sonu basın toplantıları saatlerce sürüyor ve ne kadar süreceği önceden belirlenmiyor. Daha öncekilerinde de olduğu gibi bu sene de Rusya liderinin yıl boyunca yaşanan gelişmelere dair soruları yanıtlarken önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

    Bu basın toplantıların en uzunu 2008 yılındakiydi ve tam 4 saat 40 dakika sürmüştü. Rusya lideri geçen seneki basın toplantısındaysa 4 saat 18 dakika boyunca 57 basın mensubunun sorusunu cevaplamıştı.

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    • 12:58

      ‘Sıra bana gelince, koronavirüs aşısını mutlaka olacağım’

      Rusya Devlet Başkanı, koronavirüse karşı aşısı olup olmadığı sorusu üstüneyse olmadığını söyledi.

      Aşı uygulaması esnasında risk gruplarına öncelik verilmediğini anlatan Rusya lideri, kendisine henüz sıra gelmediğini belirtip ekledi: “Aşı yaptırmamak için bir sebep yok, zira bizim aşımız (Sputnik V) güvenli. Yaygın aşılama koronavirüsle mücadele için gerekli olan bir önlem. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım.”

      Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlarımız halka uygulanmakta olan aşıların şu an için belli bir yaş aralığındaki vatandaşlar için olduklarını söylüyorlar, benim yaşımda olanların sırası henüz gelmedi.”

      Vladimir Putin

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    • 12:57
      Vladimir Putin
      © Sputnik / Pavel Bednyakov
    • 12:44

      Putin: Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem etkisini hızlı gösteriyor

      Putin’e yöneltilen bir başka soru, Rusya’nın sağlık sisteminin koronavirüs pandemisi gibi büyük sorunlara ne denli hazırlıklı olduğuna ilişkindi. 

      Soru karşısında Putin, hiçbir ülkenin koronavirüs gibi büyük ölçekli bir pandemiye tam anlamıyla hazırlıklı olmadığını, Rusya’nınsa pek çok ülkeye kıyasla daha hazırlıklı olduğunu belirtti.

      Ülkesinin yapılan koronavirüs testlerinin sayısı bakımından dünya genelinde ilk üçte yer aldığını kaydeden Putin, Rusya’nın koronavirüse karşı ilk aşı üreten ülke olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı ülkesinin tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’ye ilişkin, “İyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor” dedi.

      Rusya lideri Vladimir Putin
      © Sputnik / Mikhail Klimentiev
    • 12:35
      Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor.
      © Sputnik / Grigory Sysoev
    • 12:26

      ‘Koronavirüs pandemisiyle birçok ülkeye kıyasla daha iyi başa çıktık’

      Putin’e yöneltilen ilk soru pandemiyle ilintiliydi. “Kötü bir yıl geçirdik, bu sene iyi olan bir şey var mıydı sizce?” sorusu karşısında Rusya lideri pandeminin, üretimde düşüşler dahil pek çok probleme sebep olduğunu belirtip ekledi: “Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu koronavirüs Rusya’ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde.”

       

      Vladimir Putin
      © Sputnik / Pavel Bednyakov
    • 12:18

      Rusya lideri yıl sonu basın toplantısının açılış konuşmasında, bu sene halkın soruları yanıtladığı Direkt Hat programını gerçekleştiremediklerini, o yüzden basın toplantısı esnasında vatandaşların yönelttiği soruları da yanıtlayacağını söyledi. Ardından da “İnsanlarla doğrudan iletişim kurmak kadar değerlisi yok” diye ekledi.

       

    • 12:10

      Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştiriliyor

      Bu sene pandemi koşullarında gerçekleşiyor olması nedeniyle Rusya liderinin yıl sonu basın toplantısının formatında değişiklikler yapılmış durumda. Öncekilerinde herkes kalabalık bir salonda toplanmış olurken, şimdi Rusya lideri Putin basın mensuplarının yönelteceği soruları Moskova’nın hemen dışında yer alan Novo-Ogarevo’daki konutundan yanıtlayacak.

      Basın mensuplarıysa sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde oturacakları merkezlerden sorularını Rusya Devlet Başkanı’na yöneltiyor olacak. Bu sene öncekilerden farklı olarak Moskva-Putinu.ru sitesi üstünden ve bir uygulama üstünden sorularını iletebilecek.

    • 12:05

      Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bu sene pandemi nedeniyle video-konferans şeklinde gerçekleşecek yıl sonu basın toplantısı başladı. 

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    Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor
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