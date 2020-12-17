Lavrov: Rusya ve Suriye, ekonomik işbirliği alanında büyük strateji programı hazırlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Suriye'nin ekonomik işbirliği alanında büyük strateji programı üzerinde çalıştığını ifade etti.

Lavrov, kısa süre önce hayatını kaybeden Velid Muallim'in görevini devralan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la Moskova'da ilk kez bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye ekonomisinin kalkındırılması için son haftalarda çok ciddi kararlar alındığını ve bunların Suriye'nin bu alandaki çalışmaları sistemli bir şekilde organize etme kabiliyetini önemli derecede artıracağını belirtti.

Lavrov, ekonomik işbirliği alanında büyük strateji programı üzerinde çalışan Rusya ve Suriye'nin yakında bu belgeyi hazırlamış olacağının altını çizerek 2021 başında yapılacak Rusya-Suriye Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomi Komisyonu toplantısında ekonomi alanındaki tüm konularında kapsamlı şekilde analiz edileceğini ve ortak eylemlerin belirleneceğini kaydetti.

Lavrov, Mikdad'la Suriye'de çözüme ilişkin konuları da ele aldıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye yönetiminin daveti ve mutabakatı olmadan bu ülkenin topraklarında yabancı askeri güçlerin yasadışı olarak varlık göstermesi sonucu meydana gelen tüm eylemleri kınadıklarını vurguladı.

'Rusya'nın insani yardımları çok değerli'

Mikdad da, Suriye'nin Rusya tarafından insani yardımları çok değerli bulduğunu ifade etti.

Ekonomi, ticaret, bilim, kültür ve teknoloji alanında Rusya-Suriye işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini kaydeden Mikdad, önümüzdeki haftalarda bu işbirliğinin meyvelerinin alınacağını ekledi.