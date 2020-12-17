Navalnıy: Alman savcılığı beni tüm gün sorguya çekti

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, Rusya hükümetinin talebi üzerine Alman savcılığı tarafından tüm gün sorguya çekildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu basın toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle çok sayıda mesaj aldığını belirtti.

Navalnıy, "Telefonumdaki mesajların sayısına bakılırsa, Putin 'FSB'li zehirleyicilerle ilgili' soruşturma hakkında bir şeyler söyledi. Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Tüm gün sorgudaydım. Alman savcılığı, Rusya hükümetinin talebi üzerine beni sorguya çekti" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu. Rus muhalif, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.