Lavrov: Rusya'nın Akdeniz'deki istikrarı bozduğuna dair ABD iddiaları temelsiz 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Akdeniz'deki çatışmaları kışkırttığına dair ABD iddialarının temelsiz olduğunu ve hiçbir kanıt sunulmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Akdeniz'deki çatışmaları kışkırttığına dair ABD iddialarının temelsiz olduğunu ve hiçbir kanıt sunulmadığını belirtti.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Rusya'nın Akdeniz'deki çatışmaları kışkırttığına dair iddialarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

“Mevcut yönetimle çalıştığımız yıllar boyunca, son dört yılda, Amerikalıların endişelerini gerçekler temelinde, dürüstçe, doğrudan müzakere masasında ele almak istemedikleri, tartışamadıkları veya tartışmayı bilmedikleri gerçeğine alıştık.”

Lavrov, ABD ve Batılı müttefiklerinin alenen suçlamak ve ardından hiç bir kanıt sunmadan uluslararası gündemin bir parçası yapmaya çalışmak gibi tavırları olduğuna dikkat çekerek, suçlamalarına dayanak oluşturacak hiç bir gerekçenin olmadığını kaydetti.

Pompeo, Lavrov'un ABD'yi Doğu Akdeniz'de siyasi oyunlar oynamakla suçlamasına karşılık vererek, “Rusya, dezenformasyon yaymak, bölge ülkelerinin ulusal egemenliklerini baltalamak ve aralarında kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek için çeşitli yöntemler kullanarak Akdeniz'deki istikrarı tehdit etmeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.