Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla vakanın tespit edilmesiyle, beş gündür 26 bin civarında seyreden vaka sayıları yeniden 28 bine yükselmiş oldu.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’nin bildirdiğine göre, Rusya'da 28 bin 214 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bir gün öncesinde 26 bin 509 vaka tespit edilmişti, vaka sayıları böylelikle bir günde yüzde 6.43 artış göstermiş oldu.

Başkent Moskova’da son 24 saatte 6711, salgın boyunca ise 715 bin 241 kişide virüs tespit edildi. En çok vefat 79 kişinin hayatını kaybettiği St. Petersburg’da gözlendi.

Son 24 saat içinde 587 hastanın virüsle mücadeleye yenik düşmesiyle Rusya'da toplam vefat sayısı 49 bin 151'e ulaştı. Bir gün içinde 26 bin 440 hasta sağlığına kavuşurken pandeminin başlangıcından itibaren 2 milyon 202 bin 540 kişi tedaviye olumlu yanıt verdi.

6 Aralık'ta 29 bin 39 vaka ile en yüksek sayı kaydedilirken pandeminin başlangıcından bu yana Rusya'da 2 milyon 762 bin 668 kişi hastalığa yakalanmış oldu.

Rusya'da aşılama işlemi devam ediyor

Rusya'nın tüm bölgelerinde koronavirüse karşı toplu aşılama başlamıştı. Aşı öncelikle risk grubu olarak değerlendirilen doktorlar, öğretmenler ve kamu çalışanlarına uygulanıyor.