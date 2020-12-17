Putin'den, Biden'ın START-3'ü uzatmaya hazır olmasına ilişkin yorum: Uygulamada ne olacağına bakacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Putin, yıl sonu basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Seçilmiş Başkanın START-3 anlaşmasını uzatmanın doğru olacağı yönündeki açıklamasını herkes duymuştur. Bakalım uygulamada neye dönüşecek" dedi.

Rusya ve ABD arasında imzalanan ve 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren START-3 anlaşması, her iki tarafın da nükleer cephaneliğini 7 yıl içinde ve gelecekte toplam silah miktarının 700 balistik füze, 1550 başlık ve 800 füze fırlatıcıyı geçmeyecek şekilde azaltacağını öngörüyor.

Günümüzde START-3, Rusya ve ABD arasında silahların sınırlandırılması konusunda geçerliliğini koruyan tek anlaşma, ama geçerlilik süresi 5 Şubat 2021’de dolacak. Anlaşmanın uzatılmaması durumunda, dünyada dev güçlerin silahlarını sınırlandıran anlaşma kalmayacak.