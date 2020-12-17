Rusya'da 900 derece sıcaklığa dayanan yeni bir çelik türü geliştiriliyor

Rusya Ulusal Araştırma ve Teknoloji Üniversitesi MISiS'ten (NUST MISiS) bilim insanları, çelik şirketi Severstal ile işbirliği içinde 900 dereceye kadar sıcaklıkta metal dışı bileşenler oluşturarak yangına dayanıklı yeni bir tür çelik geliştirmeyi planlıyor.

MİSiS tarafından Severstal çelik şirketi ile ortaklaşa yürütülen yüksek ısıya dayanıklı çelik projesi Rus hükümetinin hibe programı kapsamında yürütülüyor.

Üniversitenin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yeni tür çeliğin kullanılması halinde yangın gibi yüksek sıcaklık durumlarında, yapıların çöküşü yavaşlayacak ve tahliye için ekstra zaman kazanılacak.

MİSiS uzmanlarına göre, yangınlar binaların metal parçalarının yük taşıma kapasitesini hızla kaybetmesine neden oluyor, binanın yapısal bütünlüğünü bozup ciddi deformasyonlara yol açıyor ve bu gibi durumlarda kurtarma ve yangın söndürme operasyonları neredeyse imkansız hale geliyor. Ayrıca bir binanın tamamen tahliye edilmeden önce çökmesi daha fazla zayiata yol açabileceğinden daha sonraki onarım ve kurtarma maliyetleri de bununla beraber doğru orantılı olarak artar ve hatta bazı durumlarda neredeyse kurtarılamaz çevresel hasara yol açabilir.

Yeni tür çelik 900 derece sıcaklığa dayanabiliyor

Rus inşaat sektöründeki yeni teknik düzenlemeler ve ulusal standartlar, metal yapıların üretimi için yüksek ısıda yangına dayanıklı haddelenmiş ürünlerin kullanılmasını gerektiriyor.

MİSiS'teki araştırmacılara göre, bu yeni düzenleme endüstri ve altyapı tesislerinde artan kazalardan veya yangın gibi acil durumlardan özellikle de gün geçtikçe artan, tehlike oluşturabilecek ulaşım ve enerji tesislerinden kaynaklanıyor.

MİSiS Enerji Performansı Bilimsel ve Eğitim Merkezi Başkanı Denis Kuznetsov Sputnik'e verdiği demeçte, yeni tür çeliğin 900 derecede sıcaklıkta bile direnç gösterebileceğini iletti.

Araştırmacılar, yeni çelik ile yüksek sıcaklıktaki yangınlarda yapıların çöküşünün daha geç gerçekleşeceğine, bunun tahliye için 15 dakika gibi fazladan zaman kazandıracağına ve böyle bir sürede birçok hayat kurtarılabileceğine inanıyor.