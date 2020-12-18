Putin: Rusya'da iç turizmi geliştirmek için Türkiye örneği takip edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen yıl sonu basın toplantısında turizm yönetiminde değişiklik yapılacağını belirterek iç turizmin geliştirilmesi için ayrı bir yapının oluşturulacağını açıkladı.

Rusya'da iç turizmi geliştirmek için Türkiye örneğinin takip edileceğini kaydeden Putin, "Bazı ülkelerde, vergilendirme dahil büyük devlet sistemleri oluşturuluyor. Mesela Güney Kore'deki gemi yapımı alanı. Türkiye de turizm alanına yönelik aynısını yapıyor. Biz de yaklaşık olarak aynı yönde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, iç turizmin geliştirilmesinin devlet için ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Sınırların, doktorlar izin verince açılacağı bilgisini paylaşan Putin, Rusların yurt dışı tatillerine olan sevgisine rağmen iç turizmi geliştirecekleri sözünü verdi.