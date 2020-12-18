Rus senatör Klimov: AB yaptırımlarının Rusya için kayda değer bir önemi yok

Rus senatör Andrey Klimov, AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan daha fazla etkilendiğini ve on milyarlarca euro kaybettiğini söyledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, Avrupa Birliği'nin (AB) 31 Ocak 2020'de sona erecek olan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararının kayda değer bir öneminin olmadığını, bundan birliğe üye ülkelerin daha fazla etkileneceğini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Klimov, "Bu yaptırımların Rusya için kayda değer bir önemi yok, AB'nin kendisi on milyarlarca euro kaybederek bunlardan zarar görüyor" dedi.

Klimov, AB'nin bunun farkında olduğunu, ancak itibarına gölge düşürmemek için daha önce aldığı kararından vazgeçemediğine vurgu yaparak "Ve en önemlisi, onlara bu kararları aldıran okyanus ötesinden gelecek sesten korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Klimov, yaptırımların uzatılması kararının üye ülkelerle mutabık kalınmadan AB tarafından verildiğini de sözlerine ekledi.