Putin: Almanya Savunma Bakanı’nın Rusya’yla ilgili sözleri klişe

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya ile ‘güç pozisyonu’ üzerinden müzakere edilmesi gerektiği sözlerinin NATO’nun birçok ülkesinde tekrarlanan geleneksel bir klişe olduğunu belirtti.

Putin, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya ile 'güç pozisyonundan' diyaloğa girilmesi gerektiğine dair ifadelerine nasıl yaklaştığı sorusu üzerine, “Bayan, savunma bakanı oldu ve anlaşılan ne kadar havalı olduğunu göstermek istiyor. Bu konuda, pek çok NATO ülkesinde tekrarlanan bayağı klişeyi tekrarlamış oldu” ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer’in bu sözlerinin önemsenmemesi gerektiğini söyleyen Putin, konuyu abartmama çağrısında bulunarak, “Almanya’daki birçok sorumluluk hissi sahibi politikacı gibi Kramp-Karrenbauer’in de bu açıklamasından memnun olduğundan emin değilim. Bu sadece geleneksel bir klişe” dedi.

Bu sözlerin, iki ülke arasındaki ilişkilere faydalı olmadığını kaydeden Putin, “Savunma politikası açısından hiç mantıklı değil, çünkü… mantıklı değil işte. Günümüzde Rusya ordusunun ne olduğuna bakmalı” diye ekledi.