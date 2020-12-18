Rus vekil, Putin'in dünya meselelerine ilişkin görüşlerine basının ilgisini değerlendirdi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, basının Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası gündemdeki önemli konular hakkındaki görüşlerini öğrenme arzusunun, yabancı ortaklar ve rakip ülkelerin Rusya'nın dış politika stratejisine olan yakın ilgisiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel yıl sonu basın toplantısının çok bilgilendirici, çok kapsamlı olduğunu ve vatandaşlar için büyük önem taşıyan bir dizi konuda devlet başkanının pozisyonunun anlaşılması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Sputnik'e konuşan Jeleznyak, yabancı basının Putin'in dünya meselelerine ilişkin görüşlerine büyük ilgi duyduğunu belirterek "Basının, devlet başkanımızın uluslararası gündemdeki önemli konular hakkındaki görüşlerini öğrenme arzusu, yabancı ortaklar ve rakip ülkelerin Rusya'nın dış politika stratejisine olan yakın ilgisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Jeleznyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Devlet Başkanı’nın konuşmasından yabancı ortaklarımızın şunu net olarak anlamaları gerekiyor; güvenlik sistemini güçlendirirken, silahlanma yarışını teşvik etmiyoruz, sadece dünyadaki güç dengesini korumaya çalışıyoruz ve manipüle edilmemize izin vermeyeceğiz. Ulusal çıkarlar, Rusların hakları ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi her zaman Rusya'nın iç ve dış politikasının öncelikleri olmaya devam edecek."