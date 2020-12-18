Rus elçi Karlov, ölümünün 4. yılında Ankara'da anıldı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, elçilik çalışanları ve davetliler, Rus diplomatik temsilciliği bahçesinde bulunan Karlov büstüne çiçek ve çelenkler bıraktı.

Törende konuşan Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Andrey Karlov'u anıyoruz ve seviyoruz. Bu yılki anma törenini pandemi koşullarını azami derecede dikkate alarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Törene Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moldova, Belarus, Tacikistan ve Türkmenistan'ın büyükelçileri ile elçilik temsilcileri katıldı. Yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle törene kısıtlı katılım oldu.

Bugün @RusEmbTurkey’de 19 Aralık 2016’da görevini yürüttüğü esnada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya Kahramanı, #Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey #Karlov’u anma töreni düzenlendi. pic.twitter.com/j3l5ZYc1Sx — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) December 18, 2020

​Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.