21 Aralık'tan itibaren 1 milyon Moskovalı daha Kovid-19 aşısı olabilecek 

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren sayıları yaklaşık 1 milyon kişiyi bulan sanayi, ulaşım ve basın çalışanlarına aşı yapılmaya başlanacağını belirtti.

Sobyanin, kendi kişisel bloğundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kovid-19’a karşı aşılama artarak devam ediyor. Başkent ek aşı partileri almayı sürdürüyor. ‘Moskova’ teknokentindeki Sputnik V aşısı üretim tesisinin inşaatı tamamlanmak üzere. Bu bağlamda, Pazartesi gününden itibaren Moskova’daki kategoriler için aşı kayıtlarını başlatıyoruz. Bunlar, sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan ulaşım, enerji, sanayi ve medya çalışanları.”

Moskova'da 4 Aralık'ta başlayan Kovid-19’a karşı geniş kapsamlı aşılamada öncelik, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olanlara veriliyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ilgili kurumlara yeni yıl tatilleri sırasında isteyen tüm Rus vatandaşlarına aşılanma imkanı sağlamanması talimat verdi.