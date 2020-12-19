Rus Vektor Merkezi, geliştirdiği HIV aşısının antikor üretebildiğini açıkladı

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor, geliştirdiği HIV aşısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Enstitüden yapılan açıklamada, "İki doz aşıdan sonra, gönüllülerin yüzde 100'ünde HIV antikorları ile sitosidal T hücreleri, yüzde 80'inde de HIV psödovirüslerini etkisizleştiren antikorlar saptandı" ifadelerine yer verildi.

'KombiVIChvak' adını alan aşının ilk aşama klinik testlerinin 2011'de yapıldığı belirtilen açıklamada, testlerin 'aşının güvenli olduğunu, yan etkisi olmadığını ve HIV’e özgü humoral ve hücresel tepki ürettiğini' doğruladığı aktarıldı.

Ayrıca KombiVIChvak temelinde daha gelişmiş sürümü olan KombiVIChvak-Novo aşısının da geliştirildiğini duyuran Vektor, HIV aşısının etkinliğinin ileriki klinik araştırmalarla belirlenebileceğini ifade etti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, 1 Aralık'ta Rusya’da HIV aşısının geliştirildiğini duyurmuştu.