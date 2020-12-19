Rusya'nın hava ulaşımının olduğu 4 ülke Kovid-19 kriterlerini karşılamıyor

Rusya’nın hava ulaşımını yeniden başlattığı Belarus, Kazakistan, Türkiye ve İsviçre'deki Kovid-19'a bağlı epidemiyolojik durumun, Rospotrebnadzor'un gerekli üç kriterinden hiçbirini karşılamadığı duyuruldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın hava ulaşımını yeniden başlattığı Belarus, Kazakistan, Türkiye ve İsviçre'deki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı epidemiyolojik durumun, belirledikleri üç kriterden hiçbirini karşılamadığını açıkladı.

Rospotrebnadzor kriterlerine göre, diğer ülkelerle hava ulaşımının yeniden başlaması için, son iki haftada Kovid-19 enfeksiyonu görülme oranının 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi, 14 günlük ortalama günlük büyüme oranının yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması ve enfeksiyon yayılma oranının 1'den az olması gerekiyor.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada "Belarus, Kazakistan, Türkiye ve İsviçre'deki durumun her üç kriterle de uyuşmadığı görülüyor. Yabancı ülkelere seyahat ederken yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riskinin arttığı unutulmamalıdır" denildi.