Slutskiy: Bulgaristan'ın diplomatımızı sınır dışı etmesi Rusya'ya yönelik karalama politikasının bir parçası

Bulgaristan’ın bir Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy, Avrupa ülkelerindeki ‘casusluk çılgınlığının’ Rusya’yı karalama kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi.

Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Bulgaristan’ın Rus diplomatları asılsız olarak casuslukla suçlaması ve sınır dışı etmesinin bir ilk olmadığına dikkat çekerek bu eylemlerle Rusofobik histerinin derecesini yükselttiğini kaydetti.

Rus basın mensuplarına konuşan Slutskiy, "Bu sefer NATO kozu oynanıyor. Güya birileri tatbikat sırasında asker sayısına ilişkin bilgi almaya çalışmış. Rus saldırganlık ve tehdit masalını destekleme amacını taşıdığı apaçık. Avrupa ülkelerinden Rus diplomatları sınır dışı etme eylemleriyle sürdürülen casusluk çılgınlığı, ülkemizi karalama kampanyasının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Bu tür adımların diplomatik alanda yanıtsız kalmadığını kaydeden Slutskiy, "Eminim ki Rusya her zaman olduğu gibi buna uygun ve zamanında karşılık verecek" dedi.