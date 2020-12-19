Peskov, Batı'nın Sputnik V'ye yönelik tepkisinin nedenini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus Sputnik V aşısına yönelik tepkisinin her zaman iyi niyetli olmayan bir rekabetin tezahürü olduğunu ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Rusya, Batı'da pek de moda değil. Bu, ülkemizin kötü olmasından değil, son derece iyi hale gelmesinden kaynaklanıyor. Bu tamamen rekabet" dedi.

Gamaleya Enstitüsü'nün önceki buluşları Sputnik V aşısı için hızlı bir şekilde kullanmayı başarmasının, büyük üretici firmalar için rekabet açısından tehdit oluşturduğunu kaydeden Peskov, bunun sebebinin sorulması üzerine "Kısaca yanıtlamak gerekirse, aslında çok basit, rekabet. Her zaman iyi niyetli olmayan bir rekabet" yanıtını verdi.

Batılı ülkeler, Sputnik V aşısıyla ilgili birçok eleştiri yöneltmiş ve Rus yetkililer, eleştirileri dayanaksız olduğunu, aşının dayandığı teknolojinin çok iyi incelendiğini vurgulamıştı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.