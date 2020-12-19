Putin, pandaya sarılmayı hayal eden çocuğun dileğini yerine getirdi

'Noel Dilek Ağacı' etkinliğine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tula bölgesinden Aleksandr adındaki erkek çocuğun bir pandaya sarılma hayalini gerçekletirmeye yardımcı olacağı sözünü vermişti.

Gönüllüler organizasyonu '#MıVmeste'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada "19 Aralık’ta Tula bölgesinden 10 yaşındaki Aleksandr Kolyasnikov’un dileği gerçekleşti, pandalarla bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Aralık günü Aleksandr’ın ‘Noel dilek ağacına’ astığı dileğini okumuştu. Aleksandr ailesiyle birlikte Rusya’nın başkentine gelerek, Moskova Hayvanat Bahçesi’nin görevlilerinin gözetiminde pandalarla buluştu" ifadelerine yer verildi.

Hayvanat bahçesi görevlilerinin Aleksandr’a hayvanların günlerinin nasıl geçtiği, onlara nasıl bakıldığı ve davranışlarının nasıl incelendiğiyle ilgili bilgi verdikleri belirtilen açıklamada, "Aleksandr, girişi ziyaretçilere kapalı olan hayvanların eğitildiği özel alanı ziyaret etti. Jui adlı pandayla kumaşa renkli baskılar resmederek benzersiz bir tişört elde etmeyi başardı" denildi.

Dileği yerine geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Aleksandr, "Şu an benim için olağanüstü şeyler oluyor. Heyecanlı ve mutluyum. Pandaları gerçekten çok seviyorum, büyük ve tüylüler" dedi.

Путин исполнил желание мальчика - обнять панду. А потом сам ему позвонил pic.twitter.com/snWBg867Jh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 19, 2020

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