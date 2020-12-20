Rusya'da günlük yeni koronavirüs vaka sayısı 28 bin 948

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 948 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 2 milyon 848 bin 377'ye yükseldiği açıklandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 28 bin 948 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 2 milyon 848 bin 377’ye yükseldiği belirtildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 18.4'ünde (5 bin 336 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 511 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 50 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 20 bin 915 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya'da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 275 bin 657’ye ulaştığı, bu rakamın toplam hasta sayısının yüzde 79.9'una denk geldiği bilgisine yer verildi.