Putin: İstihbaratçıların ulusal çıkarları korumadaki rolü Rusya için her zaman önemli oldu ve olacak

Rusya lideri Vladimir Putin, güvenlik kurumlarının, terörle mücadele dahil olmak üzere Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumadaki rolünün ülke için her zaman önemli olduğunu ve olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin merkez ofisini ziyaret ederek, istihbarat çalışanlarını kutladı. Putin, güvenlik kurumlarının, terörle mücadele dahil olmak üzere Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumadaki rolünün ülke için her zaman önemli olduğunu ve olacağını vurguladı.

Rus lider, “Yirminci yüzyılın trajik sayfalarını hatırlıyoruz ve elbette asla unutmayacağız, geçmişin derslerini, kendi halkımıza karşı işlenen suçları ve baskıları asla unutmayacağız. Aynı zamanda güvenlik kurumlarımızın hukuka ve ulusal çıkarlara tabi olan etkin çalışmalarının Rusya için her zaman son derece önemli olduğu ve olacağını da unutmayacağız” diye konuştu.

İstihbarat kurumlarının ‘çok uluslu toplumumuzun egemen, demokratik, bağımsız gelişiminin, her türlü meydan okumanın karşısındaki dayanıklılığının en önemli garantilerinden biri’ olduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası terörizm de bu tür meydan okumalardan biri olup bizim, halkımızın ona yönelik özel hesaplaşma planlarımız var. Ülkemizin, tarihinin en zor döneminde karşı karşıya kaldığı bu zalim düşmandan Rusya'yı savunurken ölen herkesi anıyoruz.”

Putin, şu anda ülke çapında güçlü bir terörle mücadele sisteminin oluşturulduğunun altını çizdi.