Kazakistan’da Sputnik V aşısının üretimine başlandı

Kazakistan’da, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin üretimine başlandı. Ülkede toplu aşılamaya şubatta geçilecek.

Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Karağandı İlaç Tesisi’ni ziyaret ederek, Sputnik V aşısının üretimini başlattı” ifadeleri kullanıldı.

Tesiste aşamalı olarak 2 milyon doz aşı üretilecek.

Mamin, ülkede üretilen Sputnik V ile toplu aşılamanın şubatta başlayacağını söyledi.

Mamin’in açıklamasına göre, öncelikli olarak sağlık personeli, öğretmenler, öğrenciler, güvenlik güçleri, sosyal sağlık kurumları çalışanları, kronik hastalıkları bulunan yüksek risk grubundaki kişiler aşılanacak. Aşılama gönüllülük ilkesi çerçevesinde yürütülecek.