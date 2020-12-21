Gamaleya Merkezi ve AstraZeneca işbirliği mutabakat zaptı imzaladı

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi ile İngiliz merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, koronavirüsle mücadele alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Rusya ve İngiltere'de geliştirilen Kovid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Putin tüm tarafları tebrik etti

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarafları tebrik etti.