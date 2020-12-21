RDIF: Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonuna karşı yüksek etkili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmede konuşan Dmitriyev, “Elimizde olan bilgiler doğrultusunda, Sputnik V’nin virüsün Avrupa’da görülen yeni mutasyonuna karşı yüksek etkili olduğunu doğruluyoruz. Aşı mevcut diğer türlere karşı olduğu gibi, bu türe karşı da etkili. Sputnik V, S-proteininde daha önce gerçekleşen mutasyonlara rağmen birçok kez etkinliğini ortaya koydu” dedi.

‘Alerjisi olan kişiler için Batılı ülkelere Sputnik V aşısı sevkiyatı yapmaya hazırız’

Dmitriyev, başka aşıların alerjik reaksiyona yol açtığı ve bu nedenle bazı kişilerde kullanılamadığı ile ilgili bilgiler çerçevesinde, Sputnik V’nin sevkiyatı konusunda Batılı ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

‘2021’de yurtdışında 500 milyon dozdan fazla aşı üretilecek’

Dmitriyev, yurtdışındaki kuruluşlarda 2021 yılında 500 milyon dozdan fazla aşı üretilmesini beklediklerini söyledi.