Şoygu: Türkiye ile Suriye’de barışı desteklemek için sıkı işbirliği içindeyiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye ile Suriye’de barışın muhafaza edilmesi için sıkı bir işbirliğine sahip olduklarını söyledi.

Bakanlıktaki bir toplantıda konuşan Şoygu, “Rus birlikleri Suriye’de barışın muhafaza edilmesi konusundaki garantörlüğüne devam ediyor. Türk askerleri ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusundaki yol güzergahı üzerinde devriye gerçekleştiriliyor, aynı zamanda İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde sıkı etkileşimimiz mevcut” ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rus askerlerinin yardımıyla, Suriye’nin kuzeyindeki M-4 karayolu üzerinde sivil araçların geçişinin düzenlendiğini ifade etti.

“Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi askerleri tarafından 2 bin 400’den fazla insani yardım operasyonu gerçekleştirildi” diyen Şoygu, Rus askeri doktorların 130 binden fazla sivile yardım ettiğini kaydetti.

Şoygu, Rusya ile Suriye arasındaki işbirliği sayesinde 2 milyondan fazla Suriyeli göçmenin yurtlarına dönebildiklerini belirtti.

Suriye’deki Rus üslerinde de askeri ve sosyal altyapıların geliştirilmesine devam edildiğini belirten Şoygu, “Hmeymim hava üssünde tüm askeri uçaklar için koruyucu bölümler inşa edildi. Bu yıl helikopterler için bu tür 9 yapı daha hazır hale getirildi” dedi.

Şoygu, Tartus üssünde de çeşitli düzenlemeler yapıldığını ekledi.