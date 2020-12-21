Putin: Silahlardaki değişim hızı, Formula-1'in hızını geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade etti. Karabağ'daki Rus barış gücünün güvenliğin garantisi olduğunun altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Putin, silah geliştirme alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, "Bugün yerimizde saymanın kesinlikle kabul edilemez olduğuna dikkat çekmek isterim. Rusya Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip tüm alanlarda değişim hızı olağanüstü derecede yüksek. Buna Formula-1 hızı bile denmez, adeta uzay hızı. Eğer bir saniye bile duraklarsak, anında geri kalmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen ordularının üstünlük sağlamak için Rusya'yla kıyaslanmayacak büyüklükte para harcadığının bilincinde olmaları gerektiğini kaydeden Putin, söz konusu orduların Rusya'yı geçmelerine izin verme şansları bulunmadığını vurguladı.

'Karabağ'daki Rus barış gücü güvenliğin garantisi'

Dağlık Karabağ'da görev Rus barış gücünden de bahseden Putin, Rus askerlerin bölgede güvenliğin garantisi olduğunu ve barışçıl yaşamın tesisi için canlarını riske attığını kaydetti.

Putin, "10 Kasım'dan itibaren Rus barış gücü birlikleri Dağlık Karabağ'da verilen görevi yerine getirmeye başladı. Onların varlığı, askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngören anlaşmalara uyulmasının garantisi oldu. Barışçıl yaşamın o bölgeye dönmesi için kendilerini, canlarını feda ediyorlar, maalesef kayıplar da oluyor" dedi.