Peskov: Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlar hibrit savaşın bir unsuru

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları hibrit savaşın unsurlarından biri olarak niteledi.

Rus iş adamı Oleg Deripaska, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımları modern hibrit savaşın silahları olarak gördüğünü belirterek onları şehirleri hedef alan bombardımanlara veya devlet sınırlarına yapılan doğrudan saldırılara benzetmişti.

Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a Deripaska'nın görüşüne katılıp katılmadığını sordu.

Deripaska'yla hemfikir olduğunu söyleyen Peskov, "Bu, gerçekten de hibrit savaşın farklı bir türü ve ABD tarafından da hibrit savaş olarak kullanılıyor. Buna haksız rekabet eşlik ediyor" yanıtını verdi.

Peskov, yaptırımlara verilecek en güzel cevabın Kuzey Akım 2 projesinin final aşamasında olan Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi ve korunması olacağını vurguladı.

Gazprom, Fransız Engie, İngiltiz Royal Dutch Shell, Avusturyalı OMV ve Almanya'nın Uniper ve Wintershall şirketleriyle yaklaşık 9.5 milyar dolarlık Kuzey Akım-2 projesini finanse etmeleri konusunda anlaşmıştı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.