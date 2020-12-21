'Sputnik V ile AstraZeneca aşılarının kombinasyonunun testleri yakında üç ülkede başlayacak'

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, AstraZeneca şirketinin yakında Sputnik V ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonunu üç ülkede test etmeye başlayacağını ifade etti.

Rusya ve İngiltere'de geliştirilen Kovid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Dmitriyev, "AstraZeneca, yakında Ortadoğu ülkeleri de dahil üç ülkede kendi aşısının Sputnik V'nin serotip 26 adenovirüsüyle kombinasyonunu üzerinde teknik araştırmalara başlayacak" dedi.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

Teklifin kabul edilmesiyle AstraZeneca yıl sonundan önce başlayacak klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanacak. Araştırmanın neticesinde AstraZeneca uzmanları bu tür bir yaklaşımla aşının etkinliğinin artması olasılığını inceleyecek.

Diğer yandan RDIF’in teklifi, Rusya tarafının girişimci yaklaşımı konusunda bir örnek teşkil etti. Rusya bugün sadece dünyanın en etkili koronavirüs aşısını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki vektör teknolojili bir dizi aşının geliştirilmesi için Sputnik V’nin vektörlerinin kullanılmasını önermiş oldu.