Rusya Devlet Konseyi'nin üyeleri belli oldu: Konsey'in başında Putin olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Devlet Konseyi'nin üyelerini onayladı. Buna göre Devlet Konseyi'nin başkanı Putin oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnemeye göre danışma kurulu görevi yürütecek olan Devlet Konseyi'nin üyeleri belirlendi.

Putin, Devlet Konseyi Başkanı olurken, yardımcısı İgor Levitin de sekreterlik görevine getirildi.

Devlet Konseyi'nde valiler, Duma ve Federasyon Konseyi'nin başkanları, yetkili temsilciler, parlamentodaki partilerin liderleri yer aldı. 26 bölge lideri de Konsey'de yer alırken bunların 8'i çalışmalara dönüşümlü olarak katılacak.

Konsey'in bünyesinde sosyo-ekonomik kalkınmadan sorumlu 18 komisyon yer alacak. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Devlet Yönetim Komisyonu'nun başkanı olarak atandı.

Mevcut yasalara göre Devlet Konseyi, devlet organlarının koordineli işleyişini ve etkileşimini sağlama konusunda devlet başkanının yetkilerinin uygulanmasına katkıda bulunan bir danışma organı.