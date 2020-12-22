Rusya’da vaka sayısı gün içinde 28 bin 776 arttı

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 776 arttı. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 906 bin 503’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 28 bin 776 artarak 2 milyon 906 bin 503’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 7237, St. Petersburg’da 3760, Moskova bölgesinde 1498 vaka tespit edildi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 561 artarak 51 bin 912’ye çıktı.

Son 24 saatte hastaneden 24 bin 158 kişi taburcu edildi. Şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı da 2 milyon 319 bin 520’ye çıktı.

Rusya’da dün kaydedilen vaka sayısı ise 29 bin 350’ydi.