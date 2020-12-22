Kremlin'den ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili yanıt

ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Çıkarlarımızı gerektiği şekilde koruyacağız” açıklamasını yaptı.

Bunun Rusya’ya karşı düşmanca bir başka adım olduğunu kaydeden Peskov, “ ABD’de gitmekte olan bir yönetimin daha halihazırda çok kötü durumda olan ikili ilişkilere bir tekme atmayı tercih etmesi bizim için yalnızca üzücü” dedi.

Peskov, bu gibi her tekmenin normalleşme olasılığını uzaklaştırdığını ve ikili ilişkiler için zararlı olan bu çıkmazdan kurtulma süreci önünde engel teşkil ettiğini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, silahlı kuvvetlerle bağlantılı 103 Rus ve Çinli şirketin listesini yayınlamıştı.

'Kara listede' Rusya Savunma Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi'nin yanı sıra, havacılık, uzay ve diğer sektörlerden işletmeler yer alıyor.