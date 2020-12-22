Rusya, Navalnıy vakası nedeniyle yaptırım uygulayan AB'ye yönelik yaptırım listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle AB tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Moskova'nın AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini genişlettiğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Karşılıklılık ilkesine istinaden AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesine karar verildi. Listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı getirildi. AB kapsamında Rusya karşıtı yaptırımları körükleyen kişiler de listeye dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus Dışişleri'ne davet edilen Almanya, Fransa ve İsveç büyükelçilerinin yanı sıra AB'nin Moskova Temsilciliği'ne yaptırım listesini genişletme kararıyla ilgili notaların verildiğini belirtti.

AB ülkelerinin Navalnıy vakasında dahli olduğu iddiasıyla Rusya vatandaşlarına yasa dışı kısıtlayıcı önlemler getirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizen bakanlık, Batılı ülkelerin dostça olmayan eylemlerine her zaman uygun yanıtların verileceğini vurguladı.

AB, Navalnıy vakası nedeniyle 6 Rusya vatandaşına ve Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım uygulamıştı.